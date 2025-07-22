Elazığlı Sporcu Çağatay Emre Özdemir, Bilardo Turnuvasında 3. Oldu

Elazığlı Sporcu Çağatay Emre Özdemir, Bilardo Turnuvasında 3. Oldu
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Malatya'da düzenlenen Pool Bilardo Turnuvası'nda Elazığ'ı temsil eden Çağatay Emre Özdemir, gösterdiği üstün performansla bölge üçüncülüğünü elde etti. Genç sporcu, aldığı derecenin yanı sıra centilmenliğiyle de turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Malatya'da düzenlenen ve çevre illerden 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Pool (Amerikan) Bilardo Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuvada Elazığ'ı temsilen mücadele eden başarılı sporcu Çağatay Emre Özdemir, etkileyici performansıyla bölge üçüncülüğü elde ederek şehri gururlandırdı. Özdemir, hem teknik becerisi hem de centilmenliğiyle turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Katıldığı müsabakalarda gösterdiği azim ve kararlılık, Elazığ'ın bilardo branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'ın aynı zamanda resmi bilardo hakemlerinden biri olan Çağatay Emre Özdemir, bu turnuvada yalnızca sporcu kimliğiyle yer alarak şehri başarıyla temsil etti. Elde ettiği derece, Elazığ'da bilardoya duyulan ilginin ve gelişimin somut bir göstergesi oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Çağatay Emre Özdemir'in göstermiş olduğu üstün performans, ilimiz adına gurur vericidir. Disiplini, özverisi ve spora olan bağlılığıyla gençlerimize örnek olan bu başarının, Elazığ'da bilardo branşının gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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