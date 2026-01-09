Haberler

Gençler Güreş Müsabakaları Elazığ'da sürüyor

Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları B Gençler Güreş Müsabakaları, 270 sporcunun ve 33 takımın katılımıyla sürüyor. Genç sporcular hem serbest hem de grekoromen stilde mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programı kapsamında yer alan B Gençler Güreş Grup Müsabakaları, Elazığ'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Organizasyon, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuları bir araya getiriyor. Müsabakalarda serbest ve grekoromen branşlarında karşılaşmalar yapılırken, serbest stilde 137 sporcu 16 takımla, grekoromen stilde ise 133 sporcu 17 takımla mindere çıkıyor. Böylece Elazığ'daki grup müsabakalarında toplam 270 sporcu ve 33 takım mücadele ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, "Okul Sporları B Gençler Güreş Grup Müsabakaları'na Elazığ olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Ülkemizin farklı illerinden gelen genç sporcularımızı ilimizde ağırlamak, hem spor kültürünün yaygınlaşması hem de gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması açısından son derece önemlidir" denildi. - ELAZIĞ

