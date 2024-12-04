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Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, bu sezon da takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. İlerleyen yaşı nedeniyle sezon başında takımdan ayrılması gündemde olan Dzeko'nun MLS'ten sarı-lacivertlilerden kazandığının 2 katı teklif aldığı ve bu teklifi anında reddettiği ortaya çıktı.

İlerleyen yaşına rağmen gollerine devam eden Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MLS'TEN TEKLİF GELDİ

Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk yılında 21 gol atmış ve gol krallığı yarışında 2. olmuştu. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde gelen 38 yaşındaki forvete MLS'ten teklif geldiği öne sürüldü.

2 KATI MAAŞ TEKLİF ETTİLER, ANINDA REDDETTİ

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 4.2 milyon euro kazanan yıldız golcüye Sabah'ta yer alan habere göre, MLS'ten 8 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, " Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" diyerek reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1.324 dakika forma giydi. Tecrübeli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 38 yaşındaki Boşnak golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıonur sari:

sizde bunu yediniz ??????

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

onur sarı ...(sizde bunu yediniz) demiş dzekonun kalitesini dünya biliyor fenerliler biseyi yemedi...onur sen cin con sun belli...bak söyliyeyim çimler uzun dedi 8 şişe su içti dedi okan size yedirdi..

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Haber YorumlarıAli Bayat:

MLS ne ya. Masum liseliler sınavı mı.

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