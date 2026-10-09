Eda Erdem, Ayın Tarihi'ne 21 yıldır milli formayı giymenin gururunu anlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, milli formanın kendisi için çok özel olduğunu ve milyonlarca insanın ortak duygusunu bu sayede sahaya taşıdığını belirtti.

Eda Erdem, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aylık yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin Eylül 2026 sayısına verdiği röportajda, voleybola başladığı ilk günlerden milli takım kariyerine, kazandığı başarılardan genç sporculara tavsiyelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasını ilk kez 2005 yılında giydiğini hatırlatan Eda, Türkiye'yi temsil etmenin ve milyonlarca insanın ortak duygusunu sahaya taşımanın kendisi için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Voleybolun kendisine sabretmeyi, mücadele etmeyi ve kazanırken de kaybederken de ayakta kalmayı öğrettiğini belirten milli sporcu, "Sanırım bugün beni en iyi anlatan kelimeler; çalışkanlık, samimiyet, mücadele ve istikrar olur. Voleybol benim için oksijen gibi, hayatımın doğal ve vazgeçilmez bir parçası" ifadelerini kullandı.

Milli formayı her giydiğinde aynı gurur ve sorumluluğu hissettiğini belirten Eda Erdem, "21 yıldır milli takım formasını her giydiğimde aynı gururu ve sorumluluğu hissediyorum. Türkiye'yi temsil etmek, milyonlarca insanın ortak duygusunu sahaya taşımak benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca kazandığı bireysel ödüllerin yanı sıra uzun yıllar üst düzey performans sergilemesinde voleybola duyduğu sevginin etkili olduğunu belirten Eda, "Voleybol benim için oksijen gibi, hayatımın doğal ve vazgeçilmez bir parçası. Antrenmana gitmekten, rekabet etmekten, sahada olmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten hala büyük keyif alıyorum." açıklamasını yaptı.

Bireysel ödülleri hiçbir zaman yalnızca kendisine ait başarılar olarak görmediğini vurgulayan Eda, voleybolun bir takım oyunu olduğuna dikkati çekerek "Asıl değerli olan, takım başarısına katkı sağlarken kendi performansımı da yıllar boyunca üst seviyede tutabilmek." ifadelerini kullandı.

Milli takımda uzun yıllardır mücadele etmesine rağmen sahaya ilk günkü heyecanla çıkabilmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası boyunca takım olarak birlikteliklerini koruduklarını dile getirdi.

Zorlandıkları anlarda birbirlerine inanmayı ve kenetlenmeyi bırakmadıklarını aktaran Eda, finalin ardından tribünlere baktığı, takım arkadaşlarıyla duygu yoğunluğu yaşadığı ve kupayı Türkiye'de kaldırdıkları anı hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti.

Milli takım formasıyla kazanılan şampiyonlukların ardından salonda İstiklal Marşı'nın okunmasının kendisi için tarif edilmesi güç bir duygu olduğunu belirten Eda, şunları kaydetti:

"Bir yanda başarmanın verdiği büyük bir gurur, diğer yanda verdiğimiz emeğin ve yaptığımız fedakarlıkların karşılığını almış olmanın huzuru var. İstiklal Marşımızı hep birlikte söylediğimiz o anı tarif etmek ise çok zor. O başarının benim için, takımımız için ve ülkemiz için taşıdığı anlamı çok daha yoğun hissediyorum. Kaç kez yaşarsam yaşayayım, alışabileceğim bir his değil."

Türk voleybolunun son yıllarda ulaştığı seviyeye de değinen Eda Erdem, kariyerinin ilk dönemleriyle bugünkü ilgi arasında büyük fark bulunduğunu belirtti.

Milli takımın dünyanın en üst seviyesinde mücadele ettiğini, Türk kulüplerinin Avrupa ve dünyada önemli başarılara imza attığını ve salonların dolduğunu aktaran Eda, "Çocukların voleybolcuları isimleriyle tanıması, salonların dolması ve bir maçı izleyen çocuğun 'Ben de voleybolcu olmak istiyorum.' demesi, gelişimimizin ve başarımızın önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.

Başarının yalnızca kazanılan kupalarla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Eda Erdem, Türkiye'nin büyük bir sporcu potansiyeline sahip olduğunu belirterek "Altyapıya, eğitime ve çalışma ortamlarına yapılan yatırımların sürdürülmesi, başarıların kalıcı hale gelmesi açısından çok önemli. Federasyonun çalışmaları ve kulüplerin özverili katkılarıyla Türk voleybolunun önümüzdeki yıllarda da dünyanın en güçlü voleybol ekollerinden biri olmaya devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini örnek alan çocuklara ve gençlere de mesaj veren Eda Erdem, kendi hikayesinin gençlere cesaret vermesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Özellikle kız çocuklarının kendisini izleyerek hayallerinin peşinden gitme konusunda cesaret bulmasının mutluluk verici olduğunu belirten Eda, "Kız çocukları beni izleyip 'Ben de yapabilirim.' diyebiliyorsa bu beni çok mutlu ediyor. Ben de kariyerim boyunca çalışarak, hata yaparak, yeniden deneyerek ve yeni hedefler koyarak bugünlere geldim. Önemli olan, kendi yolunuzu bulmak ve hayallerinizin peşinden gitmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA