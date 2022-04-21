Eczacıbaşı Dynavit'te gözler Fenerbahçe Opet eşleşmesinde - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit'te gözler Fenerbahçe Opet eşleşmesinde

AA - Ercan Çakar - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit'te gözler Fenerbahçe Opet eşleşmesinde

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları play-off yarı final eşleşmesini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları play-off yarı final eşleşmesini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ferhat Akbaş, yaptığı açıklamada, eşleşmedeki ilk maçın yarın oynanacağını belirterek, "Takım olarak eksiklerimizin üzerinde durduğumuz verimli bir hafta oldu. Maç maç gidip sonuna kadar savaşacağız. Dolu tribünlere karşı oynamaya alışığız. Yarın da Burhan Felek'in dolu olacağının bilincindeyiz. Bu tarz önemli maçlarda atmosfer bizleri daha da motive edecektir." ifadelerini kullandı.

Turuncu-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Beyza Arıcı da sezonun son kupası için mücadele vereceklerini anlatarak, "Yarı finalde rakibimiz yeniden Fenerbahçe. Yükselen bir ivmeye sahip, hücum gücünün oldukça yüksek olduğu bir takım. Antrenmanlarda eksiklerimize odaklanıp, taktiksel olarak iyi hazırlanıyoruz. Play-off maçlarımız için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ercan Çakar - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Ferhat Akbaş, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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