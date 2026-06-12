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TVF'den Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Türkiye Voleybol Federasyonu, milli oyuncu Ebrar Karakurt'un bel ve kalça ağrısı nedeniyle tedavisine başlandığını ve iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karakurt'un iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceği ifade edildi.

TVF'den Ebrar Karakurt'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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