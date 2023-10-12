Düzcespor, Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı

Düzcespor, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı.

Düzcespor'da Adnan Şentürk'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Çapanoğlu getirildi. Kayyum Heyeti Başkanı Muzaffer Leblebici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla her konuda mutabık kaldık ve anlaşmayı imzaladık. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah amacımız Düzcesporumuzu başarıya ulaştırmak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu'nun yardımcıları Nevzat Dinçbudak, Birol Erol ve İsmail Ünal olacak. - DÜZCE