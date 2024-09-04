Düzceli Sporcular 20. Karadeniz Judo Turnuvası'nda 15 Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Samsun'da düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası'nda Düzceli sporcular 15 madalya kazandı.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda yapılan 750 sporcunun katıldığı 20. Karadeniz Judo Turnuvası'nda Düzceli sporcular kürsüde yerini aldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Nermin Alayıldız ile Yasemin Gezer eşliğinde müsabakalara katılan sporcularından, süper miniklerde Ecem Şahin üçüncü, İbrahim Eren Ayyıldız üçüncü, Öykü Naz Ünver ikinci, Doğan Ensar Turan üçüncü, miniklerde Yusuf Ezel Çoban birinci, Neris Güler üçüncü, Elçin Yılmaz üçüncü, Zeynep Kiremitçi birinci, Eftal Çetinkaya üçüncü, İremsu Akbal üçüncü, M. Enes Demir üçüncü ve Yıldızlarda Hiranur Birinci üçüncü, Belinay Çoban birinci, Rojin Karaboğa ikinci, Neris Öztürk ikinci oldu. - DÜZCE