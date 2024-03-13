Düzceli sporcu Elif Şimal Ekizoğlu Türkiye Karate Kumite Şampiyonası'nda birinci oldu

Gençler Karate Kumite Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Elif Şimal Ekizoğlu Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında Okul Sporları Gençler Karate Kumite Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı. Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Şimal Ekizoğlu genç bayan 59 kiloda Türkiye şampiyonu olarak kürsünün sahibi oldu. - DÜZCE