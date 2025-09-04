Düzceli İki Sporcu Eğitim Bursu ile Özel Okullarda Eğitim Almaya Başladı

Düzceli İki sporcu eğitim bursu ile özel okullarda eğitim hayatına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Eğitim Bursu Projesi kapsamında Düzce'den iki başarılı sporcu, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde özel okullarda öğrenim görmeye hak kazandı. Burs programı çerçevesinde; sporcu Muhammet Ali Tanrıver Bahçeşehir Koleji Ortaokulu'na, Yiğit Horuz Kültür Koleji Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırdı.

Spor alanında gösterdikleri başarılarla burs almaya hak kazanan öğrenciler, akademik hayatlarını sporla birlikte sürdürmeye devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu destekleri, hem genç yeteneklerin eğitimine katkı sağlıyor hem de sporun gelişimine önemli bir ivme kazandırıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, sporculara eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE