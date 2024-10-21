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Düzce Yurtlar Arası Voleybol Turnuvasında Final Heyecanı

Düzce Yurtlar Arası Voleybol Turnuvasında Final Heyecanı
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Düzce'de düzenlenen il içi voleybol şampiyonasında Cahit Zarifoğlu Yurdu ve Hafız Hasan Şen Yurdu finale yükseldi. Temsilci takımlar, yurtlar arası turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

DÜZCE (İHA) – Yurtlar arası voleybol turnuvasında Düzce'ye temsil edecek takımlar il şampiyonasından sonra belli olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde bulunan erkek ve kız öğrenci yurtları arasında çeşitli spor dallarında şampiyonalar düzenliyor. Her ilin şampiyonunun katıldığı turnuvaya Düzce'yi temsil edecek olan Erkek voleybol takımının belirlenmesi için Düzce'de il içi şampiyona düzenlendi. Bu çerçevede Avni Akyol Yurdu ile Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu ile Hafız Hasan Şen Yurdu'nun karşılaştığı müsabakalarda Cahit Zarifoğlu Yurdu ile Hafız Hasan Şen yurtları rakiplerinei 3-0'lık net skorlar ile geçerek adlarını finale yazdırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cahit Zarifoğlu Hasan Şen Yaşam Spor

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