Düzce Üniversitesi'nde Gençlik ve Spor Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu Spor Komisyonları tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle sportif etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere çeşitli oyun setleri sunuldu ve birçok spor etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca öğrencilere Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sosyal ve sportif etkinliklerinden yararlanma imkanı hatırlatıldı.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu Spor Komisyonları tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yerleşke bahçesinde üniversite öğrencileri için çeşitli oyun setleri hazırlandı. Voleybol, basketbol, ayak tenisi, masa tenisi, curling, dart, halat çekme, bilek güreşi gibi birçok etkinliğin yer aldığı organizasyon halk oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.

Etkinlikte öğrencilere katılabilecekleri sportif etkinlikler hakkında bilgi verildi. Öğrencilerinin dönem boyunca Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sosyal ve sportif etkinliklerinden, sosyal tesislerinden yararlanabilecekleri hatırlatıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Külünk, etkinliklerin öğrenciler için önemine dikkat çekti. Öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimi için bu tarz sportif ve sosyal faaliyetlerin arttırılması ve sportif faaliyet farkındalığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliklerini daha da geliştireceklerini dile getiren Külünk, kendilerinin de öğrencilerin faydasına olan her türlü faaliyete destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliklere katılan öğrenciler ise, vize sınavlarından önce düzenlenen organizasyonun kendilerine moral ve motivasyon olduğunu söyleyerek, benzer organizasyonların devamını beklediklerini ifade ettiler. - DÜZCE