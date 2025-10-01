Haberler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çilimli Spor Tesislerini İnceledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çilimli Spor Tesislerini İnceledi
Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Çilimli Spor Salonu ve Stadı'nde incelemelerde bulunarak, spor tesislerinin iyileştirilmesi için çalışmalara hız verileceğini açıkladı. Arslantürk, sporcuların en iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için tesislerin önemine dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü Zekeriya Arslantürk, Çilimli Spor Salonu ve Çilimli Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Düzce'de göreve başlar başlamaz çalışmalarını hızlandıran Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, ilçelerde ki spor alanlarında incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çilimli'de devam eden çalışmalar ve tesislerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Arslantürk, sporcuların en iyi şartlarda antrenman yapabilmesi ve gençlerin spora daha fazla yönelmesi için tesislerin büyük önem taşıdığını vurguladı. İl Müdürü, yapılan incelemelerin ardından spor salonu ve statta gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, spora ve sporcuya katkı sunacak her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
