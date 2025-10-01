Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çilimli Spor Tesislerini İnceledi
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü Zekeriya Arslantürk, Çilimli Spor Salonu ve Çilimli Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Düzce'de göreve başlar başlamaz çalışmalarını hızlandıran Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, ilçelerde ki spor alanlarında incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çilimli'de devam eden çalışmalar ve tesislerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Arslantürk, sporcuların en iyi şartlarda antrenman yapabilmesi ve gençlerin spora daha fazla yönelmesi için tesislerin büyük önem taşıdığını vurguladı. İl Müdürü, yapılan incelemelerin ardından spor salonu ve statta gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, spora ve sporcuya katkı sunacak her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti. - DÜZCE