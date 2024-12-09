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Düzce'de YurtLig Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Aliya İzzetbegoviç Yurdu

Düzce'de YurtLig Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Aliya İzzetbegoviç Yurdu
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Düzce Üniversitesinde düzenlenen YurtLig Erkekler Basketbol Turnuvası sonunda Aliya İzzetbegoviç Yurdu şampiyon oldu. Cahit Zarifoğlu Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, başarılı gençleri tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurtlig Erkekler başkatbol turnuvası şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Yurdu oldu.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı YurtLig Erkekler Basketbol Turnuvası yapıldı. 5 gün süren mücadelelerin ardından turnuva sona erdi. Şampiyonada Aliya İzzetbegoviç Yurdu birinci, Cahit Zarifoğlu Yurdu ikinci ve Hafız Hasan Şen Yurdu üçüncü oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı "Sportmence oyunlar sergileyen gençlerimizi tebrik ediyoruz" diyerek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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