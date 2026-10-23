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Düzce'de taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslantürk ile buluştu

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Düzce'de taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslantürk ile buluştu
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Düzce'de taekwondo sporcuları, antrenör Hakan Şengönül eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile buluştu. Buluşmada çalışmalar ve sportif gelişimler öne çıktı; gençlerin yeni başarılara ulaşmasının Düzce'de sporun yaygınlaşması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de taekwondo branşında gösterdikleri performansla dikkat çeken genç sporcular, antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile bir araya geldi.

Düzce'de farklı spor branşlarında yetişen genç yetenekler, başarılarıyla adlarından söz ettirmeyi sürdürüyor. Taekwondo branşında çalışmalarına devam eden sporcular, antrenörleri Hakan Şengönül ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile buluştu. Buluşmada sporcuların taekwondo alanındaki çalışmaları ve sportif gelişimleri ön plana çıktı. Genç sporcuların kendilerini geliştirerek yeni başarılara ulaşmaları, Düzce'de sporun yaygınlaşması ve taekwondo branşının gelişimi açısından önem taşıyor.

Düzce'de gençlerin spora yönelmesi ve farklı branşlarda kendilerini göstermesi, kentin sportif geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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