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Düzce'de Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, Dünya Çölyak Günü ve Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilerek sağlık konularında farkındalık oluşturuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, Dünya Çölyak Günü ve Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş programı düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen yürüyüş programı Akçakoca Çuhalı Sahili önünden başlayıp Kaymakamlık önünde sona erdi.

Yürüyüşe sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Düzce Çölyak Topluluğu'nun da katıldığı yürüyüşte çölyak hastalığına ve glutensiz diyete dikkat çekildi.

Yürüyüş programı sonrası Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Kaymakamlık önünde kurulan stantlarda Çölyak, fiziksel aktivite, astım, sağlıklı beslenme, KKKA, kadına şiddet, aşı, kanser taramaları, gebelik ve anne sütü hakkında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Yürüyüş sonrası fizyoterapist tarafından katılımcılara postür egzersizleri yaptırıldı.

Ayrıca stantlarda katılımcıların boy, kilo ölçümü yapılarak beden kitle indeksi belirlendi ve gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kan basıncı ve kan şekeri ölçülen katılımcılara kronik hastalıklar hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Sigarayı Bırakma konusunda bilgilendirme yapılarak Karbonmonooksit ölçümü gerçekleştirildi. Kadına Şiddet konusunda bilgilendirme sosyal çalışmacı tarafından yapıldı. Gebe Okuluna ait stantta katılımcılara gebelik, anne sütü, normal doğum hakkında bilgi verilerek katılımcılar sağlıklı hayat merkezimizdeki Gebe Okuluna davet edildi.

Etkinlikte ayrıca Mayıs ayı içinde Bakanlığımız tarafından belirlenen "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü", "Dünya Astım Günü", "Dünya Çölyak Günü ve "Dünya Hipertansiyon Günü" ile ilgili farkındalık oluşturma amaçlı pankartlar açıldı.

Etkinlik programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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