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Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Sırbistan Milli Takımı'nı bırakan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'e "geri dön" çağrısı geldi. Sadece sarı-lacivertlilere odaklanmak istediğini belirten Tadic ise bu çağrıya olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan ve takımı vazgeçilmez isimlerden biri olan Dusan Tadic'e sürpriz bir teklif geldi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

Dusan Tadic, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. 35 yaşındaki Tadic, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

Açıklamalarımda daima net ve dürüst oldum. Almanya'daki Sırbistan takımındaki kimseyi kırmak istemedim. Milli takımdan ayrılma kararı aldım. Gelecekte faydalı olup olamayacağımı uzmanlar ve kamuoyu değerlendirecek. Milli takım her zaman benim için bir aşktı: ülkem, halkım, oyun ve rekabet aşkı. Birlikte birçok duygu yaşadık. Hiçbir kulüp başarısı, milli takım başarısı kadar mutlu edemez. Sırbistan'ı temsil etmek büyük bir onurdu. Taraftarlara teşekkür ederim. Eleştirilerde bile desteğinizi hissettim. Sahada her zaman gerçek ortaya çıkar. Herkese teşekkürler, beni daha iyi bir insan ve sporcu yaptınız. Milli takıma veda ediyorum ama gelecekte tekrar burada olacağım. Ailem ve arkadaşlarımla her zaman sadık bir Sırbistan taraftarı olacağım.

"GERİ DÖN" ÇAĞIRISI GELDİ, REDETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre Sırbistan Milli Takımı'ndan Dusan Tadic'e "Geri dön" çağrısı geldi. Ancak tecrübeli futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi ve tüm mesaisini Fenerbahçe için harcayacağını belirtti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

35 yaşındaki Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla 111 maça çıkarken, 23 gol ve 40 asistlik katkı sağladı. Tadic, sarı-lacivertli formayla ise bu sezon 13 maçta görev aldı. Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Milli Takım Dusan Tadic Fenerbahçe Sırbistan Futbol Spor

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