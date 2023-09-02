Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı

- MXGP heyecanı sıralama yarışlarıyla başladı

Sıralama yarışları kıran kırana gerçekleşti

AFYONKARAHİSAR - Dünya Motorkros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun en önemli organizasyonları arasında yer alan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası'na Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yaptı. Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl şampiyonun belirlendiği MXGP Türkiye'de, dünya ve Avrupa klasmanında dört yarışın sıralama yarışları aynı anda yapıldı. Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası sıralama yarışları gerçekleştirildi. Yarışlara aralarında fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçı katıldı.

"35 ülkeden 130'a yakın sporcu Afyonkarahisar'a geldi"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, Dünya Motorkros Şampiyonası'nın 17. ayağının yapıldığını kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlene organizasyon bugün 35 ülkeden 25 farklı takım ve bunların hepsi fabrika takımlar ve 130'a yakın sporcu Afyonkarahisar'a geldi. Sezonun final mücadelesi diyebiliriz. Bugün Avrupa ve kadınlar sınıfında ilk mücadele yapılacak. Yarın ise Afyon Motor Sporları Merkezi'nde dünya şampiyonu belli olacak. Kadınlar sınıfında çok çekişme var, puanlar dip dibe, şampiyon yarın belli olacak. Avrupa klasmanında ise EMX250'de genç sporcuların 21 yaş altı sporcuların mücadele ettiği yarışın şampiyonu da Afyonkarahisar'da belli olacak" dedi.