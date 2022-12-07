Dünya Kupası'ndaki tarihi maçı izlemeye giden teknik direktör aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan Fas, İspanya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sansasyonel zaferi tribünden takip eden Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta ise hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

FAS'TAN TARİHİ ZAFER

Fas ile İspanya arasında oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle biten mücadeleyi Fas, seri penaltı atışları sonrası kazanarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

GÖREVDEN ALINDI

Mücadeleyi yerinden takip eden Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta ise maç sonrası hayatının şokunu yaşadı. Africa Facts Zone'un haberine göre, Ammouta kulüpten izinsiz şekilde Katar'a gittiği için görevinden alındı.