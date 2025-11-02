Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Tansiyonun yüksek olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Tribünlerden sahaya su şişesi atıldığı sırada Fenerbahçeli Dorgeles Nene, şişeyi fark ederek ustalıkla ayağıyla kontrol etti. Top kontrolünü andıran bu hareket, hem tribünlerde hem ekran başında izleyenleri şaşırttı.

GÜNDEM OLDU

Bu sıra dışı an sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi. Binlerce kullanıcı videoyu paylaşarak, "Top değil ama Nene yine de kontrol etti", "Refleksin adı Dorgeles Nene" ve "Futbol içgüdüsüyle hareket etti" gibi yorumlarda bulundu.

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Tribünden gelen nesneye bu kadar soğukkanlı bir şekilde tepki veren Nene'nin hareketi, derbinin en dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçeli futbolcunun bu refleksi, taraftarlar tarafından "akrobatik ustalık" olarak nitelendirildi.