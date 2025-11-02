Haberler

Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçeli Dorgeles Nene, tribünden atılan su şişesini ayağıyla kontrol etti. Bu akrobatik hareket sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

  • Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünden sahaya atılan bir su şişesini ayağıyla kontrol etti.
  • Dorgeles Nene'nin su şişesini kontrol ettiği hareket sosyal medyada viral oldu.
  • Dorgeles Nene'nin su şişesini kontrol ettiği hareket derbinin en çok konuşulan anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Tansiyonun yüksek olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Tribünlerden sahaya su şişesi atıldığı sırada Fenerbahçeli Dorgeles Nene, şişeyi fark ederek ustalıkla ayağıyla kontrol etti. Top kontrolünü andıran bu hareket, hem tribünlerde hem ekran başında izleyenleri şaşırttı.

GÜNDEM OLDU

Bu sıra dışı an sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi. Binlerce kullanıcı videoyu paylaşarak, "Top değil ama Nene yine de kontrol etti", "Refleksin adı Dorgeles Nene" ve "Futbol içgüdüsüyle hareket etti" gibi yorumlarda bulundu.

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Tribünden gelen nesneye bu kadar soğukkanlı bir şekilde tepki veren Nene'nin hareketi, derbinin en dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçeli futbolcunun bu refleksi, taraftarlar tarafından "akrobatik ustalık" olarak nitelendirildi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

adamı böyle harcarlar akıllı olcaksınız

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.