Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor

Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
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Doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştıran Lamine Yamal hakkında, İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacak. Yapılan açıklamada, ''Dernek, Yamal'ın kutlamalarına eğlence amacıyla cücelerin katılmasını kınamaktadır ve bu konuda yasal ve kamusal girişimlerde bulunacaktır.'' denildi.

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, 18'nci yaşını ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

EĞLENCE AMACIYLA 'CÜCE' BİREYLER ÇALIŞTIRDI

Lamine Yamal, doğum günü partisinde skandal bir harekete imza attı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İspanyol futbolcunun eğlence amacıyla 'Cüce' bireyleri partisinde çalıştırdığı belirtildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Eğlence amacıyla cüce insanlar çalıştıran Lamine Yamal hakkında İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, ''Dernek, Yamal'ın kutlamalarına eğlence amacıyla cücelerin katılmasını kınamaktadır ve bu konuda yasal ve kamusal girişimlerde bulunacaktır.'' denildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Yamal, 18 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti. Genç futbolcu, bu yaşına rağmen dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İyi futbolcu olabilir ama iyi insan olmadığı sıfatından belli zaten..

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