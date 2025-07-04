Diyarbakır'da Futbol Turnuvasında Kavga: 1 Bıçakla Yaralandı

Diyarbakır'da Futbol Turnuvasında Kavga: 1 Bıçakla Yaralandı
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Diyarbakır'da düzenlenen 'Vedat Aydın Futbol Turnuvası' sırasında taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, Fırat Mahallesi'ndeki halı sahada yaşandı ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

DİYARBAKIR'da düzenlenen futbol turnuvası sırasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bulunan millet bahçesindeki halı sahada meydana geldi. Bismil Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Vedat Aydın Futbol Turnuvası'nda yarı finalde Göksu Avaşin Spor ile Üçtepe Spor karşılaştı. Karşılaşma penaltılara giderken, taraftarlar arasında çıkan tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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