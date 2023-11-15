Develi Belediye Spor, Bigadiç Belediye'yi 3-0 Mağlup Etti
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AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci haftasında Develi Belediye Spor, sahasında Bigadiç Belediye'yi 3-0 mağlup etti.
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Burhan İlhan, Bektaş Kalender
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Muhammet Ertuğrul, İgor, Romero, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
BİGADİÇ BELEDİYE: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Arinze, Taha Erden, Yiğit Yıldız (L) Salih Özdemir, (Andaç kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican)
SETLER: 25-21, 25-16, 25-20
SÜRE: 72 dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci haftasında sahasında Bigadiç Belediye'yi ağırlayan Develi Belediye Spor, maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor