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Develi Belediye Spor, Bigadiç Belediye'yi 3-0 Mağlup Etti

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Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci haftasında Develi Belediye Spor, sahasında Bigadiç Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Burhan İlhan, Bektaş Kalender

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Muhammet Ertuğrul, İgor, Romero, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

BİGADİÇ BELEDİYE: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Arinze, Taha Erden, Yiğit Yıldız (L) Salih Özdemir, (Andaç kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-20

SÜRE:   72 dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci haftasında sahasında Bigadiç Belediye'yi ağırlayan Develi Belediye Spor, maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Salih Özdemir Sigorta Spor Spor Haberler

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