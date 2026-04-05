Derbi öncesine damga vuran kare

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Oh Hyeon-gyu, alışkanlığını sürdürdü. Güney Koreli futbolcunun ritüeli dikkat çekti.

RİTÜELİNİ BOZMADI

Kadıköy’de oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan Oh Hyeon-gyu, ısınmaya yine çıplak ayakla başladı.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Daha önce de benzer görüntülerle gündeme gelen golcünün bu alışkanlığı, derbi öncesi bir kez daha dikkat çekti. Isınma sırasında kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak taraftarlar arasında konuşulmaya başlandı.