Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları Başlıyor

Güncelleme:

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında 16 takım ve 160 sporcuyla gerçekleştirilecek. Yarışmaların açılış seremonisi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli'nin ev sahipliğinde Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları 12-15 Mart 2024 tarihlerinde 16 takımdan 160 sporcuyla düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında Voleybol Küçükler yarı Final Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda 8 erkek takımı, 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'de parkeye çıkacak. Kızlar kategorisi müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, erkekler müsabakaları ise Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü saat 10.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine gitme hakkı kazanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Yazıcıoğlu Voleybol Denizli Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kul kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Yasin Kul kaç yaşında, nereli? İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title