Denizli'de Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Grup Şampiyonası Başlıyor

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Grup Şampiyonası, 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak şampiyonaya, 11 ilden toplamda 90 sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Masa Tenisi Küçükler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda, 11 farklı ilden 27 takımın katılacağı toplamda 90 sporcunun mücadele edeceği açıklandı. Türkiye Şampiyonasına gitmek için yarı final biletini Denizli'de almaya çalışacak küçük raketler, üç gün boyunca Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda ter dökecek. - DENİZLİ