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Denizli'de Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası Düzenleniyor

Denizli'de Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası Düzenleniyor
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19-20 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılacak Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Müsabakaları'na 15 ilden 330 sporcu katılacak. Müsabakalar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, 19-20 Nisan tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek müsabakalarda 15 ilden toplam 330 sporcu tatamiye çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 19-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda; 15 ilden 330 sporcu Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırabilmek için Denizli'de sahne alacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Kata ve Kumite kategorilerinde gerçekleşecek müsabakaların ardından, farklı sıkletlerde derece elde eden sporcular illerini Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacak. Şampiyonanın teknik toplantısı 19 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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