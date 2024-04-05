Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda kulüplerin sırayla sahne alacağı Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları başlıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Gümüşler mahallesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmalara farklı kategorilerde 21 ekip katılacak.

Aylardır bugüne hazırlanan ve jüri karşısında performanslarını sergileyecek ekipler hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Halk Oyunları Kulüpler Denizli İl Şampiyonasında yarışacak tüm takımlara başarılar dileyen İlman, herkesi bu şöleni izlemeye davet etti. - DENİZLİ