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Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta yarın Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak

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Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta yarın Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda Denizli Basket, yarın Portekiz deplasmanında kendisi gibi ilk maçını kazanan SL Benfica'ya konuk olacak. Lizbon'da saat 22.00'de başlayacak maçta Denizli, rakibini dış sahada yenerek gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda sezona evinde BC Prievidza'yı 83-69 mağlup ederek başlayan Yukatel Denizli Basket yarın Portekiz deplasmanında kendisi gibi ilk maçını kazanan SL Benfica'ya konuk olacak. Lizbon'da Pavilhao Fidelidade Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes deplasmanının ardından İstanbul'dan kente dönmeyen Denizli temsilcisi Portekiz'e gitti. Denizli Basket gibi Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenen Benfica gruptaki ilk maçında Bakken Bears'ı Danimarka'da 91-81 yendi. Rakibini dış sahada mağlup ederek gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak Denizli Basket bu mücadelenin ardından 21 Ekim'de de İsviçre'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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