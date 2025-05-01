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Demir Ege Tıknaz'a Portekiz'de büyük onur

Demir Ege Tıknaz'a Portekiz'de büyük onur
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Beşiktaş'tan sezon başında opsiyonlu kiralık olarak Rio Ave'ye giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de büyük ses getiriyor. Son dönemdeki yükselen performansıyla takımının yıldızı olan genç futbolcu, kulübü Rio Ave'de ayın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş'tan sezon başında opsiyonlu kiralık olarak Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de konuşulmaya devam ediyor.

TAKIMINDA AYIN OYUNCUSU OLDU

Genç futbolcu, son dönemde artan formda performansıyla takımının yıldızı olurken, bu başarısının karşılığını da aldı. Demir Ege Tıknaz, kulübü Rio Ave'de ayın futbolcusu seçildi.

RİO AVE PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibi ile 30 maça çıkan genç orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rio Ave, ligde topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

Demir Ege Tıknaz'a Portekiz'de büyük onur

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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