Demir Ege Tıknaz'a Portekiz'de büyük onur

Beşiktaş'tan sezon başında opsiyonlu kiralık olarak Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de konuşulmaya devam ediyor.

TAKIMINDA AYIN OYUNCUSU OLDU

Genç futbolcu, son dönemde artan formda performansıyla takımının yıldızı olurken, bu başarısının karşılığını da aldı. Demir Ege Tıknaz, kulübü Rio Ave'de ayın futbolcusu seçildi.

RİO AVE PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibi ile 30 maça çıkan genç orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rio Ave, ligde topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.