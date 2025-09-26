Haberler

Defne Kurt, Dünya Şampiyonasında Dördüncü Altın Madalyasını Kazandı

Defne Kurt, Dünya Şampiyonasında Dördüncü Altın Madalyasını Kazandı
Milli Paralimpik Yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde 59.08'lik derecesiyle rekor kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı. Bu başarıyla tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

MİLLİ Paralimpik Yüzücü Defne Kurt 4'üncü altın madalyasını kazandı.

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı.

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
