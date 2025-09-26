Defne Kurt, Dünya Şampiyonasında Dördüncü Altın Madalyasını Kazandı

MİLLİ Paralimpik Yüzücü Defne Kurt 4'üncü altın madalyasını kazandı.

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı.

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.