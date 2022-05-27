Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, yarı final serisinin üçüncü maçına yarın çıkacak - Haberler

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Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, yarı final serisinin üçüncü maçına yarın çıkacak

AA - Kemal Çolak - Spor
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Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, yarı final serisinin üçüncü maçına yarın çıkacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off yarı final serisinde üçüncü maç, yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off yarı final serisinde üçüncü maç, yarın yapılacak.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç sonunda 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda ise konuk ekipler galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 75-65 mağlup ederken, Darüşşafaka da 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi.

AA / Kemal Çolak - Spor

Basketbol Süper Ligi, Ayhan Şahenk, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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