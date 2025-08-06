Darıca Basketbol Feneri Kadınlar Basketbol Ligi'nde Mücadele Edecek

Kadın basketboluna gönül vermiş, 25 yıllık antrenörlük kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ertun Yaylalı, İstanbul merkezli olan Basketbol Feneri takımını Darıca'ya taşıdı. Tüm resmi işlemleri tamamlanan takım, artık "Darıca Basketbol Feneri" adıyla yoluna devam edecek ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

Darıca'da antrenmanlara başlayan takımın kadrosunda ABD'li oyuncular da yer alıyor. 2000'li yılların başında genç takımlarla elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Ertun Yaylalı, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla her yıl üzerine koyarak ilerledi. Son 6 yıldır Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, son 4 yıldır ise Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Yaylalı, artık Darıca'da büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Darıca'da kadın basketbolu konuşulacak

50 yaşındaki idealist antrenör, hiçbir zaman hazır bir kadroyla çalışmadı; daima gençleri yetiştirmeyi ve geliştirmeyi ön planda tuttu. Yakaladığı başarılı jenerasyonla birlikte kulübünü kurdu, Bursa Uludağ Basketbol Takımı'nı bünyesine katarak liglere katıldı. Bugün geldiği noktada, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde kalıcı olmayı ve play-off hedefini benimsiyor.

Süper Lig hedefi masada

Mütevazı bir bütçeyle kurulan Darıca Basketbol Feneri, büyük bütçeli rakiplerinin arasında genç ve dinamik kadrosuyla fark oluşturmayı hedefliyor. Yaylalı, kadın basketbolunu Darıca'ya sevdirmeyi, sporseverleri salona çekmeyi ve bu alanda kalıcı olmayı planlıyor. Ertun Yaylalı'nın Darıca tercihi, Türk atletizmine önemli hizmetlerde bulunmuş olan İlker Topal ile yollarının kesişmesiyle netleşti. Topal, kulübün kuruluş sürecinde resmi işlemlerin takibi ve lojistik destek konusunda Yaylalı'ya büyük katkı sundu. Kulübün resmi olarak kurulmasının ardından, güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvayan ikili, ilk yılında ligde ses getirmeyi amaçlıyor.

Kadrosunda ABD'li oyuncunun da yer aldığı Darıca Basketbol Feneri'nin yıllık bütçesi 10 milyon TL'yi bulmuyor. Ancak bölge halkından ve yerel destekçilerden beklenen ilgiyi görmesi halinde, kulübün Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesi sürpriz olmayacak. - KOCAELİ