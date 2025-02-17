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Daha önce böylesi görülmedi! Ali Koç Galatasaray derbisi için çuvalla para dağıtacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Galatasaray derbisi için futbolculara büyük bir prim belirlemeyi planlıyor. Bu primin, daha önce hiç verilmediği kadar yüksek olacağı ve maçtan 1 gün önce açıklanacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hedef Galatasaray derbisi. Şampiyonluk yarışına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde, ligdeki bu maç hayati önem taşıyor.

MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE BELLİ OLACAK

Başkan Ali Koç'un, bu maç öncesinde daha önce hiç vermediği kadar yüksek bir prim belirleyeceği öğrenildi. Rakamın ne kadar olacağı ise maçtan 1 gün önce belli olacak.

DEV MAÇ 24 ŞUBAT'TA

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Daha önce böylesi görülmedi! Ali Koç Galatasaray derbisi için çuvalla para dağıtacak
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Deseniz ya o çuvalla dağıtılması planlanan paralar dağıtılmadan Ali Koç' a kalacak.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

güzel, demek ki her iki ihtimalde de kaybedecekleri bir şey olacak ;)

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yoksa oynamazlar mı !

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