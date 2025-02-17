Daha önce böylesi görülmedi! Ali Koç Galatasaray derbisi için çuvalla para dağıtacak

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hedef Galatasaray derbisi. Şampiyonluk yarışına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde, ligdeki bu maç hayati önem taşıyor.

MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE BELLİ OLACAK

Başkan Ali Koç'un, bu maç öncesinde daha önce hiç vermediği kadar yüksek bir prim belirleyeceği öğrenildi. Rakamın ne kadar olacağı ise maçtan 1 gün önce belli olacak.

DEV MAÇ 24 ŞUBAT'TA

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.