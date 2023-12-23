Dağyenice Winter Trail Koşusu Takım Kaptanlarının Performans Testleri Yapıldı

Bursa'da 9-10 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek Dağyenice Winter Trail Koşusu'nun takım kaptanlarının performans ve dayanıklılık testleri yapıldı.

Organizasyon kapsamında 7 ülkeden 17 takımın, yaklaşık 1000 sporcunun yarışacağı Dağyenice Winter Trail Koşusu'na katılacak takımların kaptanları, koşunun sağlık sponsoru Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sporcu sağlığı bilgilendirme toplantısı ve doktor kontrolü için bir araya geldi.

Koşucular önce beslenme ve sportif rehabilitasyon konusunda bilgilendirildi, daha sonra Sportif Rehabilitasyon Ünitesi'nde farklı robotik rehabilitasyon istasyonlarında egzersiz çalışmaları yaptı.

Depar ve hız çalışmaları, pasif olarak eklem açma ve kas güçlendirme için izokinetik egzersizleri, denge ve güç kontrol çalışmaları, yer çekimini elimine ederek uygulanan yürüme ve koşu egzersizleri gerçekleştiren sporcular, koşu parkuruna giderek parkur testi ile günü tamamladı.

Spor Hekimi ve Ortopedist Dr. Füsun Pekşen, yaptığı açıklamada, sporcuların bu tür yarışmalarda özellikle omurga, kalça ve diz eklemlerinde yaralanma ve sakatlıklara açık olduğunu belirtti.

Sporcuların yarışmalar öncesi gerekli testlerin yapılmasının, antrenman öncesi ve sonrası konusunda bilgilendirilmelerinin önemli olduğunu aktaran Pekşen, "Biz burada gerekli bilgilendirmeleri yaptık, kullandığımız ileri teknoloji rehabilitasyon cihazları ile hem uygulama hem koşu öncesi performans testlerini gerçekleştirdik. Koşu hazırlıklarının ilk adımını tamamlamış olduk." bilgisini verdi.

Dr. Pekşen, güç ve performans gerektiren yarışlara katılan sporcuların, sağlıklı beslenerek, düzenli antrenmanlarla hazırlanması gerektiğini hatırlattı.

Kalıcı sakatlık ve sağlık sorunları yaşamamaları için yarış öncesi, yarışlarda ve yarış sonrası sporcuların düzenli dinlenme fazlarına ve itinalı antrenmanlara ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Pekşen, "Ağrı, sakatlanma ya da herhangi bir sağlık problemi yaşadıklarında biz burada gerekli bütün tedavileri farklı donanımlara, etki ve aktiviteleri sahip olan teknolojik egzersiz istasyonlarımızda yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.