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Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları Ankara'da Düzenlendi

Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları Ankara'da Düzenlendi
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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 44. Cumhuriyet Koşusu ve 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda toplamda 16 milyon lira ödül dağıtıldı. 'Deniz Efe' ve 'Dragon Flame' isimli atlar birincilik elde etti.

At yarışlarında 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen ve bu yıl 44'üncü kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katılımıyla Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte koşuldu.

18 atın yarıştığı organizasyonda Arif Çelik'in sahip olduğu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. İlk kez 1939'da koşulan ve bugüne kadar gelen koşuda 10 at yarıştı.

Yarışta Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan ilk sırada bitirdi.

Yarışların ardından düzenlenen törende at sahipleri, antrenörler ile jokeylere kupa ve plaketleri protokol üyelerince verildi.

Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 7 milyon 245 bin lira ödül verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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