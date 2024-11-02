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Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ödülleri Dağıtıldı

Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ödülleri Dağıtıldı
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75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilen 44. Cumhuriyet Koşusu ve 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrasında ödüller sahiplerine verildi. 'Deniz Efe' ve 'Dragon Flame' adlı atların sahipleri ödüllerini aldı.

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrasında yarışları kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda Cumhuriyetin 101. yılında gerçekleştirilen 44. Cumhuriyet Koşusu'nu; Arif Çelik'in sahibi olduğu 'Deniz Efe', jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Akın Sözen, 'Dragon Flame' isimli at ile kazandı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi 'Deniz Efe' isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 86. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Dragon Flame adlı atun sahibi Emrah Agün ve jokeyi Akın Sözen ödül törenine katıldı.

Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 7 milyon 245 bin lira ödül verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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