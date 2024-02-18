Çukurova Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Beren Yeşilırmak, Berra Eren, Ezgi Uludağ)
Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Strunjak, Ceren Çağlar Baysal, Eylül Durgun, Rahimova (Elif Boran, Selin Navruz, Sıla Saraçbaş, Alara Altundağ, Leban)
Setler: 25-19, 25-18, 25-18
Süre: 66 dakika (20, 24, 22 )
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.