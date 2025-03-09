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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan Gençlerbirliği Maçı Değerlendirmesi

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan Gençlerbirliği Maçı Değerlendirmesi
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Çorum FK, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı, mücadele ve moralin önemine vurgu yaptı.

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada oyuncu grubuma şunu söyledim; skor ne olursa olsun en önemli şey mücadeleydi. Hem moral açısından hem psikolojik açıdan değerli bir galibiyet oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Puana ihtiyacımız vardı. En önemlisi psikolojik olarak hazır olmak durumundaydık. Rakibimizi çok iyi biliyorduk. Hüseyin hoca ile uzun zamandır çok iyi futbol oynuyorlar. Üst sıraları zorlayan bir futbol izlettiriyorlar. Bugün sahada oyuncu grubuma şunu söyledim; skor ne olursa olsun en önemli şey mücadeleydi. Hem moral açısından hem psikolojik açıdan değerli bir galibiyet oldu. Tabii ki yeterli değil biz de çok kısa süre önce geldik, çok fazla taktiksel olarak bir şeyler aktarmamız zor oldu. Zaten bir oyun anlayışı vardı. Serkan hocayla beraber ona da buradan teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyetti kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu grubumu da tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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