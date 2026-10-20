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Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı

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Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. İlk antrenmanda topa sahip olma, çabuk pas ve dar alan oyunlarıyla Göztepe'ye yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan ilk antrenmanla başladı. Günün antrenmanı salonda yapılan aktivasyon ve sahada gerçekleştirilen dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların yüksek temposu ve hırsı dikkat çekti. Isınma bölümünün ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmalarına geçildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik heyet yönetiminde Göztepe müsabakasına yönelik taktiksel varyasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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