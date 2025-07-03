Corendon Alanyaspor, Maestro ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor, son olarak Adana Demirspor'da oynayan orta saha oyuncusu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bilindiği üzere transferlerimiz devam ediyor. Hemen hemen her gün kulüpteyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Son zamanlarda Türkiye'de adından bahsedilen, transfer gündeminde olan Adana Demirspor'un değerli oyuncusu Maestro, Alanyaspor'umuzla sözleşme imzalıyor. Maestro'nun Alanyaspor'umuza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen sene Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçirdi. Herkesin izlediği bizim de yakından takip ettiğimiz bir oyuncu. İnşallah burada daha da üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kulübemize de çok katkı sağlıyacağını düşünüyoruz. Hem kulübemize hem de Maestro'ya hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. Kendisine ve menajerine de teşekkür etmek istiyorum. 1 aydan fazla oldu. Bizlere verdikleri bir söz vardı. Özellikle Maestro'nun Alanyaspor'da oynamak istemesi bizim için de önemliydi. Murat Sancak başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. 1,5 ay önce kendisiyle görüştük. Bize söz vermişti. Sözünün arkasından durdu" dedi.

"Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım"

Alanyaspor'a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Maestro ise, "Buraya gelmeme yardımcı oldukları için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada başarılı olacağımı düşünüyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kendisini bir çok kulübün istediğinin de altını çizen Maestro, "Beni bir çok takım istiyordu. Menajerim ile yaptığım görüşmeden sonra Alanyaspor'un en iyi seçeneğim olduğunu düşündüm ve burayı tercih ettim" şeklinde konuştu. - ANTALYA