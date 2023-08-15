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Corendon Alanyaspor Bisiklet Takımı Sporcusu Fırat Uğur, Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışlarında Birinci Oldu

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcularından Fırat Uğur, İstanbul Beykoz'da düzenlenen Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışlarında, paralimpik kategoride birinci oldu.

Corendon Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcularından Fırat Uğur, İstanbul Beykoz'da düzenlenen Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışlarında, paralimpik kategoride birinci oldu.

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Granfondo Yol Bisiklet yarışlarında paralimpik kategoride mücadele eden Fırat Uğur, birincilik kürsüsüne çıktı. Uğur, yarışta 44 kilometrelik parkuru 1 saat 24 dakika süreyle tamamlamayı başardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fırat Uğur İstanbul Spor Haberler

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