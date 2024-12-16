Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
Erdoğan'dan 6 CHP'li belediyeye zehir zemberek sözler
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
"Yakında başlıyoruz, bizi kırmızı çizgiye itiyorlar"

Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça yönelik son hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşti.

?????? Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı.

Antrenman, top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
img

Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
img

Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
img

"Çözüm süreci" göndermesine Önder'in yanıtı bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SP'li Kaya'nın 'Çözüm süreci' göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
"Çözüm süreci" göndermesine Önder'in yanıtı bomba
Canlı Anlatım! Maçta ilk gol geldi
İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

17 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 17 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Almanya'da hükümet neden düştü? SON DAKİKA Almanya'da neler oluyor? CANLI maç izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS TS maçı nereden izlenir? Yemekteyiz Bayram kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bayram Kurt kaç yaşında, nereli? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kızıl Goncalar 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana Demirspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 31. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar CANLI izle! 16 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 31. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.