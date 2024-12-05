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ÇOMÜ'de Dünya Engelliler Günü Farkındalık Maçı Düzenlendi

ÇOMÜ'de Dünya Engelliler Günü Farkındalık Maçı Düzenlendi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Engelliler Günü için farkındalık oluşturmak amacıyla basketbol maçı oynandı. Etkinliğe yerel protokol ile birlikte birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Dünya Engelliler Gününde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hasan Mevsuf Spor Salonunda farkındalık maçı gerçekleştirdi.

ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörlüğünün organize etmiş olduğu etkinlikte, Çanakkale İl Protokolü ve Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Spor Kulübü ile birlikte basketbol maçı oynadı. Farkındalık etkinliğine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Baro Başkan Yardımcısı Av. Eyüp Algül, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Barış Al, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yılda Bir Gün Değil Her Gün Bu Farkındalığa Sahip Olmalıyız

Her bireyin potansiyel engelli adayı olabileceğine ve bu bilinçle sadece yılda bir gün değil her gün bu farkındalığa sahip olmamız gerektiğini vurgulayan Rektör Erenoğlu; "Burada amaç tabi ki her şeyden önce Dünya Engelliler Günü ile ilgili farkındalığı artırmak. Çünkü potansiyel olarak her birey dezavantajlı birey adayı ve bu hayatın bir gerçeği. Dezavantajlı bireylerin gözünden dünyayı görmek ve yaşadıkları zorlukları sonraki nesillere aktarmak amacıyla üniversitemiz ev sahipliğinde bu tür etkinlikleri her zaman gerçekleştiriyoruz. Destek veren iç ve dış paydaşlarımıza özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Birlikteliğin ve eğlencenin galip geldiği müsabaka sonrası günün anısına fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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