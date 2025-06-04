Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
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Serie A devi Juventus'ta göreve başlayan Damien Comolli, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'ı transfer listesine ekledi.

Bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Damien Comolli, Serie A devi Juventus'un genel direktörü olmasının ardından transferde harekete geçti ve Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı.

JUVE'NİN HEDEFİ İSAK VURAL

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Comolli, 19 yaşındaki orta saha İsak Vural'ı transfer listesine ekledi. Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan genç oyuncunun gelecek sezon Juventus forması giyebileceği belirtildi. Torino ekibinin İsak için şu an için bir girişimde bulunmadığı aktarıldı.

Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

PERFORMANSI

Juventus dışında Serie A'dan Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis'in takip ettiği Isak Vural, bu sezon Frosinone'de 24 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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