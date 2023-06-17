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Çok net konuştu! "Mutlu değilim" diyen Hakan'dan maç sonuna damga vuran sözler

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son dakikalrda 3-2 kazanılan Letonya maçını değerlendirdi. Mutlu olmadığını belirten Hakan, "Mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan diyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız." dedi.

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, deplasmanda son anlarda 3-2 kazanılan Letonya karşılaşmasını değerlendirdi.

"MUTLU DEĞİLİM"

Takımın daha iyi olması gerektiğini belirten deneyimli futbolcu, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız" dedi.

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZI AÇIKÇA SÖYLÜYORUM"

Kötü oynadıklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz. Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Çok net konuştu! 'Mutlu değilim' diyen Hakan'dan maç sonuna damga vuracak açıklama

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Letonya Spor Haberler Son Dakika

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