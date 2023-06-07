Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
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Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul eden İsveç'te düzenlenecek Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası, yarın başlıyor. Organizasyona katılacak ülkeler belli olurken, kurallar da netlik kazandı. 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak katılımcıların her bir denemesi 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek. 1 günde en fazla 6 saat yarışılabilecek.
İsveç bir ilke imza atarak 8 Haziran'da Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası düzenleneyecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İsveç Cinsel İlişki Federasyonu Başkanı Dragan Bratych, "Herhangi bir spor gibi, cinsel aktivitede istenen sonuçları elde etmek için eğitim gereklidir. Bu yüzden insanların bu konuda da yarışmaya başlaması mantıklı." derken şampiyonaya ilişkin detaylar belli oldu
6 HAFTA SÜRECEK
Dünyanın ilk cinsel ilişki şampiyonası, 8 Haziran'da Göteborg'da başlayacak. 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak katılımcıların her bir denemesi 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek.
KAZANANI JÜRİ VE SEYİRCİLER BELİRLEYECEK
1 günde en fazla 6 saat yarışılabilecek. 20 kişinin yarışacağı organizasyonda, kazananı 5 ile 10 arasında puanlama yapacak bir jüri ve seyirciler ilan edecek.
Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası'nda yer alması onaylanan katılımcıların ülkeleri şöyle:
- Ann Joy - Finlandiya
- Selva Lapiedra - İspanya
- Sexy Lexy - Portekiz
- Monsieur Lorenzo Viota - Fransa
- Nek Sinner - Yunanistan
- Matthew Meier - Ukrayna
- Barbie Sins - Büyük Britanya
- Mister Riddle - Rusya
- Sweet Mery - Hırvatistan
- Mugur - Romanya