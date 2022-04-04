Cihat Arslan: 'Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor'

Başakehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Arslan, "Bir ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada olmanız lazım" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakehir'e 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Takımın ligdeki pozisyonu nedeniyle takım içinde bazı şeylerin zor olduğunu söyleyen Arslan, "Şikayet etmiyorum ama gerçekleri de paylaşmak lazım. Milli maç arasında dağılma yaşadık. 8-10 gün boyunca oyuncularla birlikte antrenman yapamadık. İlk 15 dakika çok kötüydük. Burada Ertaç'ın bireysel çabalarıyla oyunda kaldık. Golü yedikten sonra Başakşehir temposunu düşürdü, biz de cesaretlendik. İlk yarıda üretken olmayan bir oyundu. İkinci yarıda oyuna müdahil olmak istedik ama Başakşehir'in pozisyonları vardı. Ertaç'ın durumu bugün üst düzeyde. Kırılmalar yaşanabilir. Ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada daha fazla olmanız lazım. Çocukları suçlamıyorum ama organizasyonda sıkıntı olunca ister istemez bu durum doğal oluyor. İkinci yarıda fark da oluşabilirdi. Sonra genç çocuklara yöneldik. Altyapıdan oyunculara fırsat vermek istedik. Dicko, Kenan oldukça iyi oynadı. Kenan, Trezeguet'ye karşı iyi oynadı. Campi iyiydi. Bu oyunculara ayrı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Belki biz de gideceğiz"

Yeni Malatyaspor açısından sürecin zor olduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Süreç zor. Hafta içinde sağ bek Mehdi de sözleşmesini feshetti. Sadık'ın söylediği önceki problemlerde ben yoktum ama şu andaki problemleri herkes biliyor. Malatya, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Biz ayakta kalmaya çalışırken, önümüzdeki seneyi de planlıyoruz. Bu oyuncuların belki yüzde 50'si gidecek. Belki biz de gideceğiz. Minour oyundan alındığından dolayı biraz tepkiliydi. Büyük takımlarda olsa özel seyircisi olabilecek bir oyuncu. Tabii ki oyundan düşünce Minour açısından biraz sıkıntı oldu. Ama bizden yana sıkıntı yok tabi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Spor