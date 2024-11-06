Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Kurum Ziyaretleri

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri kurumları ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk'ü ziyaret eden ekipler, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Esra Baloğlu, İlçe Tapu Müdürü Ozan Deniz ve Cide İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın'ı makamlarında ziyaret etti.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyaretlerle, farklı kurumlar arasında daha etkin bir iletişim ağı kurulması ve ortak projelerde iş birliği yapılması hedeflendiği belirtilerek, "İlçemizin gelişimi için tüm kurumlarla el ele çalışmak istiyoruz. Bu ziyaretlerle, gençlik ve spor alanında daha başarılı projeler üretmeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verildi.