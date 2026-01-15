Haberler

Nikola Vucevic 35 sayı attı, Chicago evinde kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Chicago Bulls, evinde oynadığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla mağlup etti. Nikola Vucevic 35 sayı ile öne çıkarken, Cleveland Cavaliers da Philadelphia 76ers'ı 133-107 yendi.

NBA'de Chicago Bulls, evinde oynadığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla yenerken, Nikola Vucevic 35 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 19. galibiyetini elde eden Chicago'da Nikola Vucevic 35 sayı, 7 ribaund, Ayo Dosunmu 15 sayı ve Patrick Williams da 13 sayıyla oynadı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Utah'ta ise Brice Sensabaugh 43 sayıyla kariyer maçını oynarken, Keyonte George da 25 sayıyla katkı verdi.

Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaund ile oynadı

Cleveland Cavaliers deplasmanda karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 133-107'lik skorla yendi. Bu sezonki 23. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 35 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Darius Garland da 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Joel Embiid 20 sayı ve Paul George da 17 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 107 - Cleveland Cavaliers: 133

Indiana Pacers: 101 - Toronto Raptors: 115

New Orleans Pelicans: 116 - Brooklyn Nets: 113

Chicago Bulls: 128 - Utah Jazz: 126

Dallas Mavericks: 109 - Denver Nuggets: 118

Sacramento Kings: 112 - New York Knicks: 101

Los Angeles Clippers: 119 - Washington Wizards: 105 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem